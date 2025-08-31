Cagliari, arrivano Zé Pedro e Rodriguez: fatta per l’addio di Felici

Doppio rinforzo per la retroguardia del Cagliari. Il club rossoblù ha definito gli arrivi di Zé Pedro e Juan Rodriguez, due operazioni per presente e futuro.

Il difensore portoghese, 28 anni, acquistato per circa 2,5 milioni di euro dal Porto, è considerato già pronto: può giocare sia da centrale che da braccetto destro o terzino e sarà subito una valida alternativa ai titolari.

Diverso il discorso per l’uruguaiano classe 2005. Il difensore centrale mancino, prelevato per circa 4 milioni di euro, è un innesto in prospettiva. Crescerà alle spalle di Yerry Mina e Luperto, con l’obiettivo di maturare nei prossimi mesi.

Entrambi i giocatori sono attesi oggi a Roma, a Villa Stuart, per le visite mediche, prima di raggiungere la Sardegna.

Intanto Mattia Felici lascia il Cagliari dopo una sola stagione. Il centrocampista offensivo approda al Venezia in prestito oneroso, con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A. L’operazione è stata voluta fortemente da Giovanni Stroppa.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it