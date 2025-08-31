Serie C, delusione Torres: sconfitta 2-1 a Campobasso

Prima battuta d’arresto per la Torres in Serie C. La squadra di mister Pazienza è caduta ieri 2-1 sul campo del Campobasso, al termine di una gara poco brillante e discontinua.

Dopo una prima parte equilibrata, sono i padroni di casa a passare al 21’ con Bifulco, bravo a sfruttare un’azione rocambolesca in area. Il gol manda in difficoltà i sassaresi, che rischiano più volte di subire il raddoppio, prima di reagire solo nel finale di primo tempo.

Nella ripresa la Torres cresce e trova il pari al 65’ con Musso, abile ad anticipare il portiere su assist di Antonelli. Ma la gioia dura poco: nei minuti finali Bifulco firma la doppietta personale ribadendo in rete un pallone finito sul palo.

Da quel momento i molisani gestiscono senza affanni una Torres spenta e poco incisiva, che torna in Sardegna con la prima sconfitta stagionale. Deluso l’allenatore Pazienza: “Primo tempo sicuramente timido rispetto alla ripresa. Abbiamo sofferto i loro attaccanti in velocità. Nel secondo i ragazzi sono stati bravi a creare diverse situazioni pericolose. Dobbiamo migliorare nel concretizzare le occasioni nel corso della gara e osare di più quando siamo in possesso”.

