Cagliari, chiusura di mercato col botto: ufficiale l’ingaggio di Belotti

Belotti, Zé Pedro e Juan Rodriguez sono i colpi messi a segno dal Cagliari negli ultimi minuti di mercato per rinforzare la rosa di Pisacane

Il Cagliari chiude la sessione estiva di calciomercato con il botto: negli ultimi minuti a disposizione per completare i trasferimenti è stato depositato il contratto di Andrea Belotti, che diventa dunque il nuovo attaccante rossoblù a disposizione di mister Pisacane.

L’idea di portare “il gallo” in Sardegna era nata qualche giorno fa, come vi avevamo anticipato, ma solo nell’ultima ora a disposizione si è riusciti a chiudere l’affare con il Como per un trasferimento a titolo definitivo.

Insieme a Belotti sono arrivate anche le ufficialità di Juan Rodriguez e Zé Pedro, arrivati in Sardegna intorno alle 18:40 di ieri.

