Cagliari assediata dalle vespe orientali: trovato un altro nido in via Goldoni

Secondo quanto riferito però, sarebbero decine gli interventi che quotidianamente vengono svolti per debellare la presenza degli insetti dalla città

Dopo le segnalazioni al parco dell’ex Vetreria a Pirri, anche in via Goldoni a Cagliari è stato trovato un nido di vespe orientali.

Secondo quanto riferito, gli insetti sono stati localizzati all’interno dell’intercapedine di una finestra di una casa.

Sul posto sono intervenuti degli operai specializzati per debellare la presenza dell’insetto. Tuttavia, questo non sarebbe stato il primo intervento avvenuto a Cagliari, ma sarebbero addirittura nell’ordine della decina quelli che quotidianamente svolgono i tecnici della disinfestazione.

