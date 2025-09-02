Sorso, molesta due minorenni e si scaglia contro i Carabinieri: 48enne arrestato

Le urla delle due ragazze hanno allertato i passanti che lo hanno accerchiato in attesa dell'arrivo dei Carabinieri

Paura a Sorso dove ieri un uomo di 48 anni è stato prima accusato di aver molestato sessualmente due ragazzine di 14 e 15 anni e poi, una volta arrivati i Carabinieri, si è scagliato contro di loro. Di conseguenza, l’uomo è stato arrestato.

Secondo quanto riferito, il 48enne si sarebbe prima avvicinato alle due ragazze importunandole e poi avrebbe tentato degli approcci fisici.

La situazione ha attirato l’attenzione di alcuni passanti che hanno circondato l’uomo e atteso l’arrivo dei Carabinieri.

Una volta giunti i militari, l’uomo si è rifiutato di fornire le sue generalità e poi ha colpito un Carabiniere. Questa mattina è avvenuta la convalida dell’arresto e per il 48enne sono scattati i domiciliari. Proseguono intanto le indagini per accertare le molestie nei confronti delle due minorenni.

