Belotti inizia l’avventura a Cagliari: “Sono pronto, darò tutto me stesso”

Il "gallo" è arrivato in Sardegna, dove è stato accolto da una folla di tifosi rossoblù

Intorno alle 14.40 Andrea Belotti è atterrato all’aeroporto di Elmas pronto per dare il via alla sua avventura con la maglia del Cagliari.

Un’operazione praticamente nata e conclusa negli ultimi istanti del calciomercato e che dunque vede ha consegnato all’attaccante le chiavi del reparto offensivo dei rossoblù.

Uscito dall’area sterile, ha parlato con i giornalisti giunti sul posto, mostrando tutto il suo entusiasmo: “Sono pronto per questa nuova avventura, sono felicissimo di essere qui. Il Cagliari mi ha voluto, è stata una trattativa veloce ma con la volontà di entrambe le parti. Cercherò di dare tutto me stesso per rendere felici i tifosi, non mi avevano avvisato di questa accoglienza”.

