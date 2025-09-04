Dermatite Bovina, indennizzi in arrivo: “Soddisfatti del clima di collaborazione”

Quest'oggi si è tenuto un tavolo che ha coinvolto le associazioni agricole e l'assessore all'Agricoltura Satta: "Avvieremo quanto prima le procedure"

Quest’oggi si è riunito il tavolo dedicato allo stanziamento degli indennizzi per gli allevatori i cui capi sono stati colpiti dalla Dermatite Bovina. All’incontro erano presenti le associazioni professionali agricole e l’assessore all’Agricoltura Satta.

Rispetto allo stanziamento previsto con la Legge Regionale 22/2025 pari a 18.200.000 euro, 1.000.000 è destinato alle imprese operanti nel settore della macellazione e trasformazione delle carni e verrà gestito dall’Assessorato dell’Industria mentre 17.200.000 euro verranno gestiti dall’Agricoltura, per il tramite dell’Agenzia Laore, a sostegno delle imprese zootecniche destinatarie di ordine di abbattimento forzoso del bestiame o comunque colpite da misure sanitarie restrittive volte al contenimento del contagio.

“Sono molto soddisfatto del clima di collaborazione instaurato con il tavolo nella gestione dell’emergenza – ha affermato Satta – Le associazioni professionali hanno accolto con favore le misure proposte e hanno chiesto un maggiore sforzo di riflessione sull’entità dell’indennizzo giornaliero per i maggiori costi di gestione dovuti alla mancata movimentazione”.

“A giorni presenterò la delibera di istituzione dell’aiuto alla Giunta regionale e avvieremo quanto prima le procedure di indennizzo che saranno snelle e celeri” ha poi aggiunto l’assessore.

