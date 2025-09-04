Brotzu, Nursing Up annuncia 24 ore di sciopero: “Contesto lavorativo dannoso”

Il tentativo di conciliazione al tavolo del Prefetto di Cagliari non è andato a buon fine e il sindacato degli infermieri annuncia lo sciopero

Il tentativo di conciliazione al tavolo del Prefetto di Cagliari non si è risolto come sperato e ora il sindacato Nursing Up Sardegna ha proclamato uno sciopero del personale dell’Arnas Brotzu per 24 ore, che si verificherà nei primi 10 giorni di ottobre.

“L’arrivo del nuovo commissario straordinario non ha creato nessuna nuova prospettiva di miglioramento per le emergenze attuali sulle condizioni di lavoro quotidiane del personale infermieristico – ha affermato il sindacato degli infermieri – Chi può scappa verso altre aziende e chi rimane si rivolge al sindacato”.

I punti critici infatti sono diversi, dal demansionamento e dequalificazione professionale di infermieri e ostetriche al mancato pagamento e recupero delle ore lavorate in eccedenza, passando per la mancata sostituzione di chi si è dimesso o è andato in pensione e non solo.

“L’insieme delle situazioni descritte – ha spiegato il responsabile regionale di Nursing Up Diego Marracino – rendono il contesto lavorativo dei professionisti sanitari in servizio nei reparti di degenza estremamente negativo e dannoso”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it