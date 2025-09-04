Sassari, mangiano dei funghi tossici: padre e figlia in ospedale

I due li avevano raccolti l'anno scorso e poi li avevano lasciati ad essiccare. Dopo averli mangiati però hanno accusato i sintomi di una grave sindrome gastrointestinale

Due persone, padre di 74 anni e figlia di 37, sono finite in ospedale a Sassari dopo aver mangiato dei funghi che erano stati raccolti nel corso della scorsa stagione ed erano stati messi ad essiccare.

I due infatti hanno accusato forte mal di pancia e mostrato sintomi di una grave sindrome gastrointestinale e per questo si sono rivolti al pronto soccorso.

L’ispettorato micologico che ha poi analizzato i funghi, che i due avevano consumato con un risotto, ha poi scoperto che si trattava di esemplari appartenenti alla specie tossica delle “Boletaceae”, famiglia a cui appartengono anche i porcini.

“I funghi sono un ottimo prodotto ma è necessario prestare attenzione: per via della scarsa digeribilità di alcune sostanze che li compongono, si ricorda che vanno consumati sempre in piccole quantità ed evitando il consumo in più pasti consecutivi” ha affermato Pietro Murgia, responsabile dell’Ispettorato micologico della Asl di Sassari.

“Inoltre, vanno consumati previa cottura e a seconda della specie, alcuni devono esser sottoposti a un trattamento di pre-bollitura, altri a una cottura prolungata, altri necessitano dell’asportazione del gambo o della cuticola; si consiglia di non superare il consumo di duecento grammi di funghi freschi a persona a settimana, e di evitare il consumo di esemplari troppo maturi”.

