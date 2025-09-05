Sardegna ancora alle prese con gli incendi: 18 nella giornata odierna

Anche oggi la Sardegna ha dovuto fare i conti con il problema incendi. Sono stati 18 i roghi divampati nella giornata odierna e per due di questi è stato necessario l’intervento di mezzi aerei della flotta regionale.

Due elicotteri, tra cui il Superpuma, sono stati impegnati nelle operazioni di spegnimento dell’incendio scoppiato nel comune di Sagama, in località Mura Pilosu. Le fiamme hanno interessato una superfice di circa 6 ettari di pascolo.

Lunghe operazioni di spegnimento anche ad Alà dei Sardi, in località Presinsainu. Sul posto, oltre alle squadre di terra, sono intervenuti tre elicotteri. In questo caso, le fiamme hanno percorso una superficie di circa 5 ettari di area boschiva.

