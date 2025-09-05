Festa a Buddusò, il Cagliari vince 8-0 in amichevole: subito a segno Belotti

Suo il gol che ha aperto le danze nell'amichevole contro il Buddusò. Spazio poi anche per gli altri nuovi arrivati Ze Pedro e Juan Rodriguez

Inutile girarci attorno: Andrea Belotti, insieme a Ze Pedro e Juan Rodriguez, era tra i più attesi in questo test amichevole che il Cagliari ha disputato con il Buddusò, vincendo poi per 8-0.

L’attaccante ex Torino non ha deluso le attese degli spettatori giunti per vedere la partita, realizzando il suo primo gol in maglia rossoblù, nonché quello che ha sbloccato l’incontro.

Da lì la gara è stata ulteriormente in discesa e ha visto le reti di Felici, doppietta, Esposito, Borrelli, doppietta anche per lui, Marini e Mendy.

Si è allenato a parte invece Michael Folorunsho, per una questione di gestione dei carichi, mentre proseguono con il recupero Pavoletti, Pintus e Radunovic. Ora due giorni di riposo e poi da lunedì si comincerà a pensare al Parma.

