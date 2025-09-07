Alessia Orro, show nell’intervista post gara: “C*zzo che bomba che siamo!”

Non bastava il titolo Mondiale, il premio di Mvp del torneo e quello di miglior palleggiatrice. Alessia Orro vince anche in simpatia e nell’intervista post gara ai microfoni Rai è incontenibile.

“L’abbiamo portata a casa, non era importante come, ma l’abbiamo portata a casa” ha detto Alessia col sorriso stampato in faccia. “Sono 36 vittorie consecutive e chiudiamo al meglio questa estate. Non ci credo, non ho ancora realizzato. C*zzo che bomba che siamo! Si può dire c*zzo? Va beh chi se ne frega”.

Poi l’orgoglio: “Nonostante tutte le difficoltà ci siamo prese quello che sognavamo da tanto tempo. Per noi è stata anche una rivincita dopo quell’Europeo perso con la Turchia, era segnata anche quella oltre a quella col Brasile al Mondiale”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it