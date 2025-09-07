Prima pagina Alessia Orro, show nell’intervista post gara: “C*zzo che bomba che siamo!”

Alessia Orro, show nell’intervista post gara: “C*zzo che bomba che siamo!”

Show di Alessia Orro anche nel dopo gara, dove ai microfoni della Rai ha deciso di prendersi anche il premio simpatia del Mondiale di volley

Di
Redazione Cagliaripad
-
Crediti foto: Rai

Non bastava il titolo Mondiale, il premio di Mvp del torneo e quello di miglior palleggiatrice. Alessia Orro vince anche in simpatia e nell’intervista post gara ai microfoni Rai è incontenibile.

“L’abbiamo portata a casa, non era importante come, ma l’abbiamo portata a casa” ha detto Alessia col sorriso stampato in faccia. “Sono 36 vittorie consecutive e chiudiamo al meglio questa estate. Non ci credo, non ho ancora realizzato. C*zzo che bomba che siamo! Si può dire c*zzo? Va beh chi se ne frega”.

Poi l’orgoglio: “Nonostante tutte le difficoltà ci siamo prese quello che sognavamo da tanto tempo. Per noi è stata anche una rivincita dopo quell’Europeo perso con la Turchia, era segnata anche quella oltre a quella col Brasile al Mondiale”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it

ARTICOLI CORRELATIALTRI ARTICOLI DA QUESTO AUTORE