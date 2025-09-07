Incendi in Sardegna, la stagione continua: 20 roghi, 4 richiedono mezzi aerei

I roghi maggiori a Fluminimaggiore, Tempio Pausania, Fonni e Villasor: bruciano boschi, pascoli e campi coltivati

Giornata complessa sul fronte degli incendi in Sardegna, dove si contano 20 episodi in poche ore, 4 dei quali hanno richiesto l’intervento della flotta aerea regionale.

A Fluminimaggiore, in località Giogadroxiu, le fiamme sono partite dall’incendio di una vettura a bordo strada, minacciando il bosco circostante. L’intervento immediato del Corpo forestale, supportato dall’elicottero di Marganai, dai Vigili del fuoco e dalle squadre di Forestas, ha permesso di circoscrivere il rogo prima che si estendesse.

Scenario diverso a Tempio Pausania, in località Santu Masu, dove un incendio rurale ha devastato circa dieci ettari di seminativi e pascoli. Le operazioni, dirette dal Corpo forestale di Palau con il supporto dell’elicottero di Limbara, hanno visto impegnate squadre di Forestas, Vigili del fuoco e volontari di protezione civile.

A Fonni, in località Coda ’e Serra, un incendio boschivo ha interessato diversi ettari di pascolo alberato. Sul posto hanno operato i forestali di Gavoi, il Gauf di Nuoro e l’elicottero della base di Farcana, insieme a quattro squadre Forestas e ai Vigili del fuoco.

L’episodio più esteso si è registrato a Villasor, in località Pruna Cristis, dove le fiamme hanno percorso circa venti ettari di stoppie. Per domarle è stato necessario il doppio intervento aereo degli elicotteri delle basi di Pula e Marganai, oltre alle squadre di Forestas, barracelli, Vigili del fuoco e volontari.

