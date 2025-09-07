Orro sul tetto del mondo: e sul podio porta i Quattro Mori

Miglior palleggiatrice del torneo ed Mvp assoluta. Alessia Orro fa il grande slam ai Mondiali di volley appena conquistati dall’Italia. La pallavolista sarda e le sue compagne hanno battuto 3-2 in finale la Turchia, portando a casa una vittoria storica per lo sport azzurro.

E sul tetto del mondo Alessia non ha dimenticato di portare tutta la Sardegna, sventolando la bandiera dei Quattro Mori al momento della premiazione. Un regalo a tutta l’Isola che ha tifato per lei.

