Cade Sinner, ma l’Italia ha una nuova numero uno al mondo: Alessia Orro

Dagli ori nell’atletica di Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi alla grande cavalcata di Jannik Sinner nel tennis. L’Italia negli ultimi 5 anni ha prodotto dei veri campioni, capaci di imprese che fino a qualche tempo fa sembravano impossibili. E proprio il tennista altoatesino, ieri, ha perso lo scettro di numero uno al mondo in favore dell’altro fenomeno della racchetta Carlos Alcaraz.

Una sconfitta che brucia, ma che non riduce minimamente l’impatto storico di Sinner, che per un anno ha potuto fregiarsi di un titolo enorme. E proprio nel giorno della caduta del super talento agli Us Open, l’Italia non resta nemmeno un minuto senza un numero uno al mondo. Anzi, “una” numero uno.

Alessia Orro è la miglior giocatrice assoluta dei Mondiali di volley femminile. Non solo ha dominato nel suo ruolo vincendo il premio di miglior palleggiatrice, ma è stata eletta anche Mvp della competizione. Tutto questo in un 2025 dove ha portato a casa, oltre alla Coppa del Mondo, anche una Nations League. E se a questo aggiungiamo la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi del 2024 e alla Nations League sempre dello scorso anno, capiamo ancora meglio le dimensioni di questa giocatrice che da Narbolia ha iniziato una carriera pazzesca.

E non importa se qualcuno, maliziosamente, fa notare la minor rilevanza mediatica di Alessia rispetto ad altre protagoniste azzurre. La numero uno al mondo è lei: lo dicono i fatti. Dopo aver giustamente celebrato Sinner, ora è il momento di una nuova regina dello sport italiano.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it