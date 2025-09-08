Dolianova, aggredisce la moglie e la priva di sostegno economico: 67enne nei guai

Il provvedimento dell’Autorità Giudiziaria dopo la denuncia della moglie: l’uomo avrebbe aggredito la donna e interrotto ogni sostegno economico

Dolianova, aggredisce la moglie e la priva di sostegno economico: 67enne nei...

Intervento contro la violenza domestica a Dolianova, dove i Carabinieri hanno eseguito un’ordinanza che dispone l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla vittima, con contestuale attivazione del braccialetto elettronico.

Il provvedimento, emesso dall’Autorità Giudiziaria, riguarda un 67enne pensionato, coniugato e incensurato, già sottoposto in precedenza all’obbligo di firma. A denunciarlo era stata la moglie, una 57enne disoccupata, che nel luglio scorso aveva raccontato ai militari un episodio di aggressione avvenuto in cucina, durante il quale l’uomo l’avrebbe spinta contro un muro procurandole lesioni giudicate guaribili in pochi giorni.

Dalla querela sono inoltre emersi altri comportamenti vessatori: da mesi, secondo quanto riferito dalla donna, il marito avrebbe smesso di garantirle qualsiasi sostegno economico.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it