Gallinari lascia la Nazionale, Eleonora Boi: “Hai amato e onorato l’azzurro”

Si chiude un capitolo importante per il basket italiano: Danilo Gallinari ha annunciato ufficialmente l’addio alla Nazionale dopo la sconfitta contro la Slovenia (77-84) a Eurobasket.

“Non abbiamo mai mollato, abbiamo lottato fino all’ultimo” ha dichiarato il campione azzurro nel post gara. “Luka ha fatto una prestazione incredibile, ma noi ci siamo stati. È un peccato, però siamo arrivati punto a punto. Alla nuova generazione dico che siamo in ottime mani. Da oggi sarò io a seguirli in televisione”.

Subito dopo l’annuncio, è arrivato anche il toccante messaggio della moglie Eleonora Boi, incinta del terzo figlio. “Ci ho provato a convincerti a venire in viaggio di Nozze, a fare vacanze più lunghe e goderti le spiagge della Sardegna con me, ho provato anche a dirti di riposarti un po’ prima di andare a Boston – ha scritto Boi – ma se ci fossi riuscita non ti avrei visto con quel sorriso felice che solo l’Acquacetosa ti ha saputo regalare”.

E ancora: “Chi ti conosce sa quanto hai amato e amerai per sempre quella maglia azzurra e quanto hai dato per onorarla, per chi invece osa metterlo in dubbio oggi non sprecherò nemmeno mezza parola. Anche se la medaglia non è arrivata io la vedo lo stesso”.

La giornalista capoterrese è sposata con Gallinari dal 2022. La coppia ha già due bambini e a novembre arriverà il terzo. Con l’addio del “Gallo”, l’Italia perde uno dei suoi leader più rappresentativi della storia recente.

