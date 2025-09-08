Guspini, esche per animali con pezzi di vetro all’interno: residenti in allarme

L'allarme è partito dagli stessi residenti che hanno voluto allertare anche la Polizia Muncipale

Massima attenzione a Guspini dove sono stati ritrovati dei bocconcini per animali di prosciutto cotto che nascondevano al loro interno pezzi di vetro e alluminio.

A dare l’allarme sono stati alcuni cittadini attraverso il gruppo Facebook: “Sei di Guspini se…”. Una signora infatti ha portato a spasso il proprio cane e si è imbattuta in una di queste esche posizionate nella via Alessandrini.

Quanto accaduto è stato poi comunicato anche alla Polizia Municipale, nella speranza che si possano prendere le adeguate contromisure.

