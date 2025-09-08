Parto da record a Oristano: è nata Martina con un peso superiore ai 5 chili

Un evento decisamente inusuale, ma che ha regalato una grande gioia ai genitori: "Siamo rimasti stupiti anche noi, il personale ci ha assistito in modo straordinario"

Momenti di gioia al San Martino di Oristano dove ieri è nata Martina, che ha inconsapevolmente fatto segnare un piccolo record. Come testimoniato dalla Asl in un comunicato, infatti, la neonata ha pesato 5 chili e 250 grammi.

“Certo questo peso ha stupito anche noi – hanno confessato papà e mamma della Marmilla – ci aspettavamo un peso elevato. In un primo momento, durante il parto, ci siamo anche preoccupati, ma poi i dirigenti medici e tutto il personale del reparto ci hanno rassicurato e tranquillizzato, oltre ad assisterci in un modo davvero straordinario”.

Grande gioia soprattutto per i professionisti del reparto: “Sicuramente una grande soddisfazione – ha confermato la dottoressa Campus – nella mamma durante la gravidanza si è manifestato il diabete, ma la paziente è stata seguita costantemente con una dieta appropriata e, nell’ultimo periodo, anche con un po’ di insulina. Alla trentottesima settimana, come da linee guida, abbiamo effettuato l’induzione medica al travaglio di parto. Ma poi si è reso necessario un taglio cesareo, così come hanno valutato le colleghe ieri in turno, la dottoressa Giulia Cattani, un medico specializzando dell’Università di Sassari e la dottoressa Laura Urrai, la dottoressa ginecologa reperibile in turno”.

“Decisione giusta e appropriata – ha continuato la dottoressa Campus – perché poi, a sorpresa, il peso della neonata è stato di 5 chili e 250 grammi contro un peso stimato di 4 chili e 800 grammi al termine della gravidanza. Il feto macrosoma, ovvero dal peso di oltre 4 chili e 500 grammi, è associato generalmente a un diabete scompensato”.

