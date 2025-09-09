Cagliari, siringhe e degrado al parco giochi di via Talete: “Una discarica”

Siringhe, escrementi di cane e giochi resi inutilizzabili dai vandali: in via Talete è emergenza per lo stato di degrado del parco giochi

“Chiediamo risposte certe, fondi chiari e tempi precisi: il CEP ha diritto a un parco giochi sicuro e vivo, non a una discarica a cielo aperto”. A denunciarlo è la consigliera comunale di Fratelli d’Italia, Stefania Loi, che ha presentato un’interrogazione alla Giunta Zedda sulla situazione del parco giochi di via Talete, nel quartiere CEP di Pirri.

L’area continua a versare da tempo in uno stato di grave degrado e non è la prima segnalazione che la consigliera espone riguardo proprio a via Talete. “A distanza di oltre tre mesi dagli episodi di furto e vandalismo che, a fine maggio, hanno reso inutilizzabili le attrezzature ludiche, l’area risulta ancora transennata, priva di giochi e segnata da incuria e abbandono”.

L’Amministrazione aveva assicurato il ripristino entro settembre, ma ancora non si è mosso nulla. “Al contrario, la situazione si è aggravata con la presenza di siringhe, rifiuti e deiezioni animali, che mettono a rischio la salute e la sicurezza dei bambini”.

La consigliera di minoranza chiede i “tempi effettivi per il ripristino delle attrezzature ludiche; l’eventuale stanziamento di fondi e la loro provenienza; le denunce sporte e lo stato delle indagini sul furto e sul vandalismo; le misure concrete di sicurezza e sorveglianza da adottare; i progetti di coinvolgimento di scuole, associazioni e parrocchie per la valorizzazione dell’area verde”.

Il centrodestra già nei mesi scorsi si era mosso compatto per chiedere una bonifica dell’area, che si trova non lontana da edifici scolastici. E proprio da insegnanti e genitori erano arrivate le prime segnalazioni sul degrado della zona.

