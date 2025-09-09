Accoltellamento a Cagliari, arrestato il responsabile: ferito non in pericolo di vita

Arrestato nella notte il 48 accusato di aver accoltellato un vicino nella serata di ieri a Cagliari, nel quartiere di San Michele. Il 48enne, operaio e già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dai Carabinieri delle Stazioni di Villanova e Sant’Avendrace con l’accusa di aver colpito con una lama il suo dirimpettaio, un 36enne residente nello stesso stabile.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, l’uomo avrebbe afferrato un coltello da cucina colpendo il rivale all’addome al culmine di una lite per motivi futili. Il ferito è stato soccorso dal 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale Brotzu, dove si trova ricoverato in codice rosso. Pur restando in prognosi riservata, non è in pericolo di vita.

I militari, intervenuti rapidamente, hanno rintracciato l’aggressore nella sua abitazione e sequestrato l’arma utilizzata. Dopo le formalità di rito, il 48enne è stato trasferito nella Casa Circondariale di Uta, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Le indagini, affidate ai Carabinieri di Sant’Avendrace, proseguono per chiarire ogni dettaglio della vicenda.

