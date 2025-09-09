Arzachena, scontro frontale nella notte: 5 feriti sulla strada per Cannigione

Momenti di paura poco dopo la mezzanotte ad Arzachena, dove due auto si sono scontrate frontalmente al bivio che collega la ss125 alla strada per Cannigione. L’impatto ha provocato 5 feriti: 4 passeggeri di una delle vetture e il conducente dell’altra.
Tutti sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasferiti in ospedale per le cure necessarie. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza i mezzi, e i Carabinieri, incaricati dei rilievi per ricostruire la dinamica dello schianto.
