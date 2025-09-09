Cagliari, si oppone allo sfratto danneggiando l’immobile con l’escavatore

Momenti di tensione questa mattina in via della Fauna, dove un 70enne ha tentato di opporsi a un provvedimento di sfratto barricandosi in casa con i familiari e usando un escavatore. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, ha causato danni alla struttura, creando una situazione di pericolo per le persone presenti.

I Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari, intervenuti sul posto per eseguire l’ordinanza del Tribunale, hanno prima messo in sicurezza l’area. L’uomo, colto da una crisi ipertensiva durante le operazioni, è stato trasportato all’ospedale Brotzu per accertamenti.

L’immobile è stato liberato e il provvedimento giudiziario è stato eseguito. I Carabinieri stanno proseguendo le indagini.

