Notizie Cagliari Cagliari, si oppone allo sfratto danneggiando l’immobile con l’escavatore

Cagliari, si oppone allo sfratto danneggiando l’immobile con l’escavatore

L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, ha causato danni alla struttura, creando una situazione di pericolo per le persone presenti

Di
Redazione Cagliaripad
-

Momenti di tensione questa mattina in via della Fauna, dove un 70enne ha tentato di opporsi a un provvedimento di sfratto barricandosi in casa con i familiari e usando un escavatore. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, ha causato danni alla struttura, creando una situazione di pericolo per le persone presenti.

I Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari, intervenuti sul posto per eseguire l’ordinanza del Tribunale, hanno prima messo in sicurezza l’area. L’uomo, colto da una crisi ipertensiva durante le operazioni, è stato trasportato all’ospedale Brotzu per accertamenti.

L’immobile è stato liberato e il provvedimento giudiziario è stato eseguito. I Carabinieri stanno proseguendo le indagini.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it

ARTICOLI CORRELATIALTRI ARTICOLI DA QUESTO AUTORE