Gattino ucciso ad Assemini: 500€ a chi contribuirà all’identificazione del colpevole

L’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente (Aidaa) si schiera a fianco dei proprietari di un gatto ucciso a calci, a seguito della forte indignazione suscitata dal tragico evento. L’associazione ha annunciato tre iniziative per trovare il responsabile del crimine.

La prima è l’attivazione di un numero di telefono, a cui è possibile inviare chiamate o messaggi WhatsApp, per raccogliere segnalazioni e informazioni da chiunque abbia assistito all’accaduto o abbia notizie utili.

In secondo luogo, l’Aidaa offre una taglia di 500 euro a chiunque, con una denuncia formale alle forze dell’ordine, permetta di identificare e far condannare in via definitiva i colpevoli.

Infine, l’associazione ha annunciato che presenterà una denuncia penale contro ignoti per il maltrattamento e l’uccisione dell’animale.

