Cambio al vertice della Legione Carabinieri: comando al Generale di Brigata Rizzo

Cambio al vertice del Comando Legione Carabinieri Sardegna. Presso la Caserma “Brig. M.O.V.M. alla memoria Enrico Zuddas”, si è svolta oggi la cerimonia del passaggio di consegne: il Generale di Divisione Stefano Iasson ha ceduto il comando al Generale di Brigata Francesco Rizzo.

Alla solenne cerimonia erano presenti le massime autorità civili, militari e religiose della Regione, oltre a una rappresentanza delle diverse componenti dell’Arma e delle associazioni sindacali militari.

Nel suo discorso di commiato, il Generale Iasson, che ha guidato i Carabinieri sardi per due anni, ha ringraziato il personale e le autorità, sottolineando l’importanza della vicinanza ai militari e l’efficacia del servizio sul territorio, con un focus particolare sulla formazione. Il Generale di Brigata Francesco Rizzo, con un prestigioso curriculum di incarichi di comando e Stato Maggiore, assume ora la guida dell’Arma in Sardegna.

