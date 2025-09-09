Attentato parco fotovoltaico Viddalba, la Regione: “Fortemente preoccupati”

Ferma condanna da parte della Regione per mezzo dell'assessore all'Industria Emanuele Cani: "Gli atti vandalici e criminali non sono mai un’opzione percorribile, in nessuna circostanza"

L’incendio che ha investito il parco fotovoltaico di Viddalba, che pare essere di natura dolosa, ha destato non poca preoccupazione alla Regione. Così l’assessore all’Industria Emanuele Cani ha espresso tutto il suo timore attraverso un comunicato.

“A seguito del rogo divampato nella notte nel parco fotovoltaico in costruzione a Viddalba, la Regione Sardegna esprime forte preoccupazione circa la presunta origine dolosa dello stesso – si legge nella nota – Gli atti vandalici e criminali non sono mai un’opzione percorribile, in nessuna circostanza. Attendiamo che sia fatta chiarezza”.

“A nome dell’amministrazione ringrazio i vigili del fuoco – ha proseguito Cani – che sono intervenuti prontamente per domare le fiamme, e i Carabinieri della Compagnia di Valledoria, che indagano sull’accaduto”.

