Ricerche senza sosta a Iglesias per trovare Giuseppe Marchesi: è scomparso da ieri

In campo Carabinieri, Polizia e anche tanti cittadini che si sono offerti volontariamente per le ricerche

Ricerche senza sosta a Iglesias e Monteponi per provare a rintracciare Giuseppe Marchesi, ottantenne scomparso da ieri sera.

Questa mattina diverse squadre dei Carabinieri e della Polizia hanno perlustrato la zona sia via terra che con mezzi aerei per cercare di ritrovare l’uomo, che secondo quanto riferito è affetto da demenza senile.

In campo anche tanti cittadini che stanno girando in tutta l’area con la speranza di incontrarlo e hanno messo a disposizione anche dei droni.

L’ultima volta che l’uomo è stato visto aveva addosso una maglietta e delle ciabatte nere. Nel caso in cui qualcuno avesse informazioni su di lui, è pregato di contattare immediatamente il numero di emergenza 112.

