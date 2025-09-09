Villasimius, la Forestale recupera una rete “fantasma” di 300m

A notare la rete, che si trovava all'interno di un'area marina protetta, è stato un sub, che ha poi avvisato la Forestale

Un sub si era immerso nelle acque dell’area protetta di Villasimius, nei pressi di Cala Caterina, quando ha notato sul fondale una rete, probabilmente abbandonata da tempo. Così ha deciso di avvisare la Forestale che ha provveduto nell’arco di poco tempo al recupero.

La rete è stata collegata a una cima a bordo di una motovedetta ed è poi stata riportata in superficie. Secondo quanto riferito, le dimensioni erano di circa 300 metri e aveva catturato numerosi pesci.

Il Corpo Forestale ha spiegato poi il pericolo che queste reti “fantasma” causano all’ecosistema marino sia per gli animali sia per il rilascio di microplastiche nell’ambiente.

