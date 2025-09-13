Cagliari-Parma 2-0, Mina e Felici firmano la prima vittoria in campionato

Il Cagliari batte il Parma con un secco 2-0 e porta a casa 3 punti importanti in uno scontro diretto per la salvezza. Gara non facile e spesso sporca, ma a fare la differenza sono stati gli episodi e i cambi azzeccati di Pisacane. A decidere il match i gol di Mina e Felici.

La gara.

Al 7′ leggerezza di Mina che apre la strada a Pellegrino, ma è Caprile a salvare sull’argentino e poi su Cutrone avventatosi nella respinta. Il portiere è decisivo anche al 28′, ancora su Cutrone dopo una palla sanguinosa persa da Adopo. Al 33′ però è il portiere ducale Suzuki a combinare una mezza frittata, consentendo a Mina di depositare in gol il vantaggio rossoblù con un colpo di testa ravvicinato.

Nella ripresa il Parma torna a proporsi in avanti, ma Pisacane è bravo nelle contromosse e con i cambi riesce a rispondere ai ducali. Decisivi quelli di Palestra e Felici, che confezionano il secondo gol con la complicità di un ottimo Adopo e di un pessimo Suzuki. L’ex Atalanta inizia con un dribbling l’azione che libera il francese davanti al portiere, tiro deviato e raccolto da Felici che deposita in rete con il destro. Qualche brivido per i rossoblù arriva da parte di Cutrone, ma per lui oggi Caprile è insuperabile.

