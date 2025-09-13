Morto sullo yacht a Olbia: nessuna traccia di monossido di carbonio e acido solfidrico

La tragedia si è verificata a Portisco, in provincia di Olbia, e la vittima era originaria di Bacoli, in provincia di Napoli

Stando alle prime indiscrezioni informali degli esami di laboratorio condotti a Treviso, non sarebbero stati rinvenuti tracce di monossido di carbonio e acido solfidrico nelle bolle d’aria raccolte all’interno dello yacht di 17 metri dove l’8 agosto scorso è deceduto il ventunenne Giovanni Marchionni.

A comunicarlo all’Ansa è stato l’avvocato Giampaolo Murrighile, che difende i proprietari dell’imbarcazione insieme al collega Sebastiano Giaquinta.

La tragedia si è verificata a Portisco, in provincia di Olbia, e la vittima era originaria di Bacoli, in provincia di Napoli.

