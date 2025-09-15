In Evidenza Omicidio Marco Mameli, emergono retroscena sul presunto colpevole

Nel marzo del 2023, il questore di Nuoro aveva emesso un divieto di accesso a bar e locali che servono alcolici per Paolo Migali

Di
Redazione Cagliaripad
-

Nel marzo del 2023, il questore di Nuoro aveva emesso un divieto di accesso a bar e locali che servono alcolici per Paolo Migali, arrestato per l’omicidio di Marco Mameli al carnevale di Bari Sardo, un provvedimento della durata di due anni. La decisione era stata presa a seguito di un grave episodio avvenuto il mese precedente, quando l’uomo aveva minacciato diverse persone con un coltello durante una lite davanti a una discoteca a Santa Maria Navarrese; come riporta un noto giornale isolano.

Secondo il provvedimento, l’atto dimostrava che Migali non era in grado di controllare la propria aggressività e non si curava delle conseguenze delle sue azioni.

La situazione non era degenerata in qualcosa di irreparabile solo grazie all’intervento di una persona che lo aveva calmato e allontanato. Il fatto suggerisce un parallelo tra questo episodio e quanto sarebbe poi accaduto durante una festa di Carnevale a Bari Sardo.

