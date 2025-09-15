Alessia Orro arriva a Istanbul: calorosa accoglienza dei tifosi del Fenerbahçe

Dopo la straordinaria vittoria del mondiale di volley con la nazionale italiana e qualche giorno di riposo nella sua Sardegna, Alessia Orro è arrivata a Istanbul per iniziare la nuova regular season.

Da questa stagione la pallavolista di Narbolia vestirà la maglia del Fenerbahçe dopo 5 stagioni con la Pro Victoria.

Al suo arrivo in Turchia è stata accolta da tantissimi tifosi che hanno incitato il suo nome, le hanno regalato un mazzo di fiori e non vedono l’ora di vederla scendere in campo.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it