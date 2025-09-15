Splendida notizia per Polonara: trovato donatore compatibile per trapianto midollo

E' stato lo stesso giocatore a rivelarlo in un'intervista ai microfoni del Corriere della Sera: "Sono stato fortunato, c’erano due donatori compatibili al 90%"

Arriva una bellissima notizia riguardante Achille Polonara. Come rivelato da lui stesso in un’intervista ai microfoni del Corriere della Sera, è stato trovato un donatore compatibile per il trapianto di midollo osseo.

Si tratta di una ragazza statunitense: “Sì, è una ragazza americana compatibile al 90%. Sono stato fortunato, c’erano due donatori compatibili al 90%, anche un ragazzo tedesco, ma hanno optato per lei perché sono riusciti a mettersi in contatto subito”.

Il giocatore, tornato alla Dinamo Sassari questa estate, aveva scoperto durante le finali scudetto della scorsa stagione di essere stato colpito da leucemia mieloide. Una notizia che dà speranza e nuova forza al giocatore per questa complicata partita al di fuori dal terreno di gioco.

