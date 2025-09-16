Oristano, altri due nuovi casi di Febbre del Nilo: sale a 29 il bilancio complessivo

Sono stati confermati due nuovi casi di Febbre del Nilo nella provincia di Oristano, come comunicato dal dipartimento di Sanità della ASL locale.
I nuovi pazienti sono una donna di oltre quarant’anni, residente a Siamanna, attualmente ricoverata a Cagliari, e un uomo di più di settant’anni di Oristano, che si trova presso l’ospedale San Martino. Entrambi avevano già altre patologie.
Con questi ultimi accertamenti, il numero totale di casi di West Nile virus registrati nella provincia di Oristano nel 2025 sale a 29.
