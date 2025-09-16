Province Oristano Oristano, altri due nuovi casi di Febbre del Nilo: sale a 29...

Oristano, altri due nuovi casi di Febbre del Nilo: sale a 29 il bilancio complessivo

I nuovi contagiati sono una donna ultraquarantenne di Siamanna e un uomo settantenne residente a Oristano: entrambi sono ricoverati

Di
Redazione Cagliaripad
-
Crediti foto: LinkOristano

Sono stati confermati due nuovi casi di Febbre del Nilo nella provincia di Oristano, come comunicato dal dipartimento di Sanità della ASL locale.

I nuovi pazienti sono una donna di oltre quarant’anni, residente a Siamanna, attualmente ricoverata a Cagliari, e un uomo di più di settant’anni di Oristano, che si trova presso l’ospedale San Martino. Entrambi avevano già altre patologie.

Con questi ultimi accertamenti, il numero totale di casi di West Nile virus registrati nella provincia di Oristano nel 2025 sale a 29.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it

ARTICOLI CORRELATIALTRI ARTICOLI DA QUESTO AUTORE