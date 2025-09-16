Arzachena, uccise il padre con la mazza da baseball: chiesti 30 anni di carcere

Trent’anni di reclusione è la pena richiesta dal procuratore Gregorio Capasso per Michele Fresi, il 28enne di Arzachena accusato dell’omicidio del padre, il gioielliere 58enne Giovanni Fresi. Secondo l’accusa, il giovane avrebbe colpito mortalmente il genitore alla testa con una mazza da baseball, la notte tra il 27 e il 28 dicembre 2023, mentre era sotto l’effetto di un potente mix di stupefacenti.

Durante la sua requisitoria, il pubblico ministero ha escluso la pena dell’ergastolo, concentrandosi sulla complessa storia personale dell’imputato: un figlio con un passato segnato dalla tossicodipendenza e un padre che aveva sempre cercato di aiutarlo.

La notte del tragico evento, è stato proprio il padre a intervenire per calmare il figlio, che in preda a una crisi causata dall’assunzione di anfetamine, cocaina, acidi e alcol, aveva già aggredito un’amica in casa e stava seminando il panico in strada. L’aggressione fatale è avvenuta quando Michele Fresi si è scagliato contro il padre con la mazza, uccidendolo.

