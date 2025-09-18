Sciopero mezzi pubblici in Sardegna, Orsa: “Adesione altissima”

"I dati confermano, ancora una volta, che il malessere dei lavoratori esiste e cresce di sciopero in sciopero" ha affermato il sindacato

In Sardegna l’adesione allo sciopero dei trasporti pubblici ha coinvolto l’80% del personale dell’Arst. Questi sono i dati raccolti dalla sigla Orsa Tpl.

“I dati confermano, ancora una volta, che il malessere dei lavoratori esiste e cresce di sciopero in sciopero – ha affermato il sindacato – Dati che vengono ignorati dalla dirigenza aziendale e che oggi si è riversato nuovamente sul servizio”.

Si tratta di numeri, come spiegato da Orsa, che devono chiamare i vertici dirigenziali ad analizzare la situazione, invitandoli ad aprire un confronto con i lavoratori.

Il sindacato, infatti, spera in un confronto che possa avvenire in tempi rapidi così da poter risolvere alcune questioni finite al centro del dibattito, tra cui la rivalutazione delle indennità aziendali e revisione dei nastri orari di lavoro, i buoni pasto per tutti e revisione completa dei parametri retributivi per adeguarli alle professionalità realmente acquisite.

