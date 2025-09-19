Oristanese, tre incidenti stradali in poche ore: ci sono quattro feriti

Una serie di tre incidenti stradali si è verificata in poche ore a Oristano e nell’hinterland, causando il ferimento di quattro persone. Il caso più grave riguarda un ragazzo di 19 anni, ricoverato in ospedale in serie condizioni.

L’incidente che ha coinvolto il giovane è avvenuto intorno alle 17:45 nella zona industriale di Oristano, all’incrocio tra via Bruxelles e via Parigi. Il diciannovenne era a bordo di uno scooter che si è scontrato con una Citroën C3. L’impatto lo ha sbalzato per una decina di metri, provocandogli ferite e lesioni multiple. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, la Polizia Locale e la Polizia per i rilievi.

In tarda serata si sono verificati altri due sinistri. Il primo, intorno alle 22:00 a Santa Giusta, ha visto una persona ferita in uno scontro frontale in via Indipendenza. La vittima viaggiava su una Fiat Panda che è stata colpita da una BMW di colore nero. L’autista di quest’ultima, un uomo residente a Solarussa, si è allontanato subito dopo l’impatto.

Il terzo incidente è avvenuto poco dopo lungo la strada provinciale 2, vicino a Donigala, dove due auto si sono scontrate e una si è ribaltata. Due persone sono rimaste ferite e sono state soccorse dal 118. In entrambi gli ultimi episodi sono intervenute le forze dell’ordine e il soccorso stradale.

