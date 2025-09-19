Province Sassari Apprensione a Porto Torres per il ciclista 70enne investito: è in coma

Apprensione a Porto Torres per il ciclista 70enne investito: è in coma

Oltre a traumi alla testa e alla schiena, l'uomo 70enne ha riportato una emorragia interna che ha fatto precipitare le sue condizioni

Di
Redazione Cagliaripad
-

Si aggravano le condizioni del ciclista 70enne investito ieri mattina a Porto Torres, nei pressi del McDonald’s. L’uomo è attualmente ricoverato in coma nel reparto di Rianimazione.

L’incidente è avvenuto intorno alle 8:20: il ciclista, che si stava allenando per un triathlon a Barcellona, è stato travolto da un’auto guidata da un 37enne mentre svoltava in via Verdi. L’impatto con l’asfalto è stato violentissimo, provocando ferite gravissime. Oltre a traumi alla testa e alla schiena, il 70enne ha riportato una emorragia interna.

Sebbene al momento dei primi soccorsi del 118 (intervenuti prima con un’ambulanza Avis e poi con la medicalizzata Mike 2) fosse ancora cosciente, le sue condizioni sono precipitate nelle ore successive, rendendone necessario il trasferimento immediato in Rianimazione.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it

ARTICOLI CORRELATIALTRI ARTICOLI DA QUESTO AUTORE