Apprensione a Porto Torres per il ciclista 70enne investito: è in coma

Si aggravano le condizioni del ciclista 70enne investito ieri mattina a Porto Torres, nei pressi del McDonald’s. L’uomo è attualmente ricoverato in coma nel reparto di Rianimazione.

L’incidente è avvenuto intorno alle 8:20: il ciclista, che si stava allenando per un triathlon a Barcellona, è stato travolto da un’auto guidata da un 37enne mentre svoltava in via Verdi. L’impatto con l’asfalto è stato violentissimo, provocando ferite gravissime. Oltre a traumi alla testa e alla schiena, il 70enne ha riportato una emorragia interna.

Sebbene al momento dei primi soccorsi del 118 (intervenuti prima con un’ambulanza Avis e poi con la medicalizzata Mike 2) fosse ancora cosciente, le sue condizioni sono precipitate nelle ore successive, rendendone necessario il trasferimento immediato in Rianimazione.

