Cinzia Pinna, ricerche intensificate: in volo anche droni e un elicottero

Le ricerche per ritrovare Cinzia Pinna, la donna di 33 anni di Castelsardo, si intensificano. La giovane ha fatto perdere ogni traccia dopo aver lasciato un locale a Palau nella notte tra giovedì 12 e venerdì 13 settembre, e da allora il suo telefono risulta spento.

Le ore di silenzio stanno causando profonda angoscia nella nota famiglia di ristoratori, spingendo la sorella, Carlotta Pinna, a lanciare un appello per la mobilitazione di volontari. Proprio questa mattina, sabato 20 settembre, un gruppo di ricerca spontaneo è partito dal campo sportivo di Castelsardo con un bus diretto a Palau.

La cittadina gallurese è stata scelta come base operativa per le squadre di soccorso. L’operazione è massiccia e vede in campo il Corpo Volontari Soccorso Marittimo (CVMS) con unità provenienti da Castelsardo, San Teodoro, Santa Teresa di Gallura e Palau, supportate da unità cinofile e team dotati di droni. Anche un elicottero della Protezione Civile sta sorvolando l’area.

La scomparsa di Cinzia da oltre una settimana sta suscitando forte preoccupazione nella comunità, con numerosi cittadini che si uniscono ai volontari per dare supporto alle attività coordinate dalle forze dell’ordine.

