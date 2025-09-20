Lavoro in nero, attestati falsi violazioni sulla salute: multato imprenditore sassarese

Già durante il primo accertamento erano emerse serie irregolarità: era stata rilevata la presenza di dipendenti "in nero" con successiva sospensione dell'attività

Un imprenditore del Sassarese è stato denunciato per una serie di gravi illeciti, tra cui l’utilizzo di attestati di formazione falsi, impiego di lavoro nero e molteplici violazioni in materia di salute e sicurezza. Le sanzioni amministrative contestate superano i 100mila euro.

L’indagine, coordinata dalla Procura e condotta dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Sassari insieme all’Ispettorato territoriale, ha preso il via con un controllo iniziale presso l’impresa, attiva nel settore assistenziale.

Già durante il primo accertamento erano emerse serie irregolarità: era stata rilevata la presenza di dipendenti “in nero”, che aveva portato alla sospensione immediata dell’attività, e di oltre 100 lavoratori irregolari, per i quali si è proceduto alla riqualificazione del rapporto in lavoro subordinato.

In un successivo controllo, presso la sede operativa, è stata riscontrata l’inadeguatezza del Documento di Valutazione dei Rischi. In seguito, il datore di lavoro aveva fornito la documentazione richiesta, ma l’analisi degli atti aveva sollevato dubbi sull’autenticità di alcuni attestati di formazione. Le indagini successive hanno confermato i sospetti: uno degli attestati esibiti, ad esempio, era stato effettivamente rilasciato dall’ente formatore, ma a un’altra persona e per un corso completamente diverso.

