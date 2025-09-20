Cagliari, fiamme nella notte in via Tiepolo: due auto distrutte

Momenti di paura nella notte a Cagliari, dove intorno alle 3.50 un incendio ha avvolto due auto in sosta in via Tiepolo. Le fiamme, oltre a distruggere i veicoli, hanno lesionato una tubazione della rete del gas cittadino, minacciando conseguenze ben più gravi.

Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del fuoco del Comando provinciale, partite dalla centrale operativa di viale Guglielmo Marconi. Con l’ausilio di un’autopompa e di un’autobotte, i soccorritori hanno circoscritto il rogo, spento le fiamme e messo in sicurezza l’area, evitando rischi ulteriori.

È stata richiesta anche la presenza dei tecnici della società di distribuzione del gas, che hanno provveduto a ripristinare la tubazione danneggiata. Fortunatamente non si registrano feriti.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it