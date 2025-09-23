Achille Polonara pronto per il trapianto: “Grazie a tutti per il supporto”

Achille Polonara è pronto per il trapianto di midollo osseo, che dovrà affrontare in queste ore. Il giocatore della Dinamo Sassari ha voluto intanto condividere un video tramite i canali dell’Eurolega, in cui ringrazia tutti i tifosi per il supporto.

“Ciao ragazzi, grazie per tutto il supporto e l’amore che mi avete mostrato. Sono pronto per iniziare questo trapianto, non vedo l’ora di iniziarlo. Ci vediamo presto sul campo e grazie mille davvero a tutti” ha affermato l’ala con un video pubblicato sull’account ufficiale dell’Eurolega.

Qualche mese fa, durante le finali scudetto in cui era impegnato con la Virtus Bologna, gli avevano diagnosticato la leucemia mieloide. La scorsa settimana era arrivata la splendida notizia relativa all’aver trovato una donatrice compatibile.

A message from @ilpupazzo33 to everyone🫶 Can’t wait to see you back on the court! https://t.co/0LXkrk6l5E pic.twitter.com/n9M1FQDCCv — EuroLeague (@EuroLeague) September 22, 2025

