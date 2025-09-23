Scultura di sabbia dedicata a Paolo Mendico: la nuova opera di Nicola Urru

Lo scultore sassarese, celebre per le sue opere d'arte realizzate con la sabbia, ha voluto omaggiare il ragazzo 15enne che recentemente si è tolto la vita

Lo scultore sassarese Nicola Urru ha voluto dedicare la sua nuova opera a Paolo Mendico, il ragazzo di 15 anni che recentemente si è tolto la vita nella stanza di casa sua, in provincia di Latina.

Urru, famoso per le sue straordinarie sculture di sabbia, ha voluto ritrarre Paolo mentre suona il basso, una delle sue grandi passioni.

“Bullismo, scuola, casa, lavoro, strada, vita in generale. La paura del confronto di vedersela con alunni e professori. A volte genitori, seduti su un tavolino di un bar, che avallano le condotte dei figli, essendo stati essi stessi educati a forme più o meno larvate di razzismo, classismo, omotransfobia, sessismo” ha commentato lo scultore sui social.

