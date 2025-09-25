Dermatite bovina, spiraglio di luce: estinti la metà dei focolai in Sardegna

Secondo l’ultimo rapporto fornito dall’Istituto Zooprofilattico di Teramo, centro di riferimento nazionale per la patologia, dei 66 focolai di Lumpy Skin Disease comparsi sull’isola – prevalentemente nelle aree del Nuorese e del Sassarese – ben 35 sono stati ufficialmente dichiarati estinti. I focolai più recenti risalivano a metà settembre nei comuni di Buddusò, Nuoro e Dorgali.

Contemporaneamente, proseguono le campagne di vaccinazione obbligatoria dei capi di bestiame, avviate sull’isola a fine luglio.

La Asl del Medio Campidano ha comunicato i progressi raggiunti, evidenziando che sono stati immunizzati 3.318 bovini distribuiti in 104 aziende (pari a 118 allevamenti). I lavori sono quasi completi: rimangono solo tre stabilimenti (che includono sei allevamenti) da raggiungere, con gli appuntamenti già fissati per la prossima settimana.

