Cagliari, primo gol rossoblù e rinnovo contrattuale: Cavuoti firma fino al 2030

Il Cagliari prosegue con la linea verde insistendo sui giovani, in modo particolare da coloro che giungono direttamente dal settore giovanile: è ufficiale il rinnovo di Nicolò Cavuoti, centrocampista classe 2003, che si lega al club isolano fino al 2030.

Cavuoti, rientrato in rossoblù dopo il prestito dello scorso anno, è stato inserito in pianta stabile nella rosa della prima squadra a disposizione di Pisacane e, nella gara di Coppa Italia contro il Frosinone, ha trovato anche la sua prima rete con la maglia del Cagliari.

“Non solo gol: tecnica, estro, corsa consentono a Cavuoti di ricoprire più ruoli del centrocampo, impiegato sia in mediana che sulla trequarti. Qualità e sostanza al servizio della squadra”, si legge nella nota del club.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it