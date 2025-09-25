San Gavino, accolto il nuovo comandante dei Carabinieri di Villacidro

Il Sindaco di San Gavino Monreale, Stefano Altea, ha ricevuto presso il Municipio il Capitano Pasquale Rutigliani, nuovo Comandante della Compagnia Carabinieri di Villacidro. Il Sindaco ha espresso il suo più caloroso benvenuto a nome dell’intera comunità.

Altea ha evidenziato come l’insediamento del nuovo Ufficiale sia un momento cruciale per il territorio, che potrà beneficiare di un rinnovato impulso nelle attività di prevenzione e nel contrasto alla criminalità.

Nel segno della collaborazione istituzionale, il Comune e l’Arma dei Carabinieri hanno congiuntamente confermato l’intenzione di proseguire e intensificare lo storico rapporto di fiducia e vicinanza che lega i militari alla cittadinanza.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it