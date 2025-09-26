Femminicidio Cinzia Pinna, proseguono le indagini: si cercano effetti personali

Mentre si attende la fissazione dell’udienza di convalida dell’arresto di Emanuele Ragnedda, l’imprenditore che ha confessato l’uccisione di Cinzia Pinna, le indagini proseguono alla ricerca di indizi ed effetti personali della vittima.
Nel mirino è finita in particolare l’abitazione dell’uomo, in cui si stanno analizzando gli oggetti rinvenuti e le tracce ematiche presenti.
Secondo quanto riferito, al momento non sarebbero stati trovati alcuni oggetti appartenenti alla vittima che si pensa possano essere stati nascosti.
