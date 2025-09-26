Cagliari-Inter, Pisacane: “Restiamo con i piedi per terra, servirà coraggio”

Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara di domani, ore 20:45 alla Unipol Domus, contro l’Inter di Cristian Chivu, valevole per la 5a giornata del campionato di Serie A 2025/2026.

Sulla gara contro l’Inter: “Felice dell’abbraccio della nostra gente nell’allenamento a porte aperte di ieri, ho respirato poche volte questo bellissimo clima. Ho ancora qualche dubbio di formazione, domani sceglierò la strategia migliore. Sarà una partita dal quoziente di difficoltà alto, sappiamo che servirà una grande prova di squadra compatta e generosa”.

Giocatori indisponibili e atteggiamento di squadra: “Zappa è uscito anzitempo contro il Frosinone, deve stare fermo e tornerà dopo la sosta ha rimediato una lesione del retto femorale. Luvumbo tornerà a disposizione solo martedì. Per limitare l’Inter bisogna fare una gara gagliarda da squadra vera mettendo dentro diverse caratteristiche, servirà il coraggio per fare male”.

Emozioni del momento: “Ci godiamo il momento consapevoli che siamo all’inizio e il nostro percorso sarà diverso da quello dell’Inter. Sappiamo che domani dobbiamo mettere uno stato d’animo combattivo, colpo su colpo, cercando di far passare le situazioni che possono crearci difficoltà. La classifica la prendiamo con la giusta attenzione facendo anche riferimento alla realtà, bisogna stare con i piedi per terra perché l’insidia è dietro l’angolo”.

Preparazione alla gara: “In Serie A pesano tutti i punti e non ci sono gare scontate. Contro l’Inter in casa serve umiltà, un atteggiamento ordinato e prudente deve essere la base ma non cambia la preparazione del match a seconda dell’avversario. Abbiamo delle strategie in fase di possesso e non possesso in base all’avversario che troviamo difronte. Vogliamo creare difficoltà all’Inter non appena la partita lo permetterà”.

