Città Metropolitana, stretta dei carabinieri su droga e violazioni stradali

Nella notte tra ieri e stamattina, i Carabinieri delle Stazioni di Sestu e Quartu Sant’Elena, insieme al personale del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle Stazioni di Monserrato, Burcei e Selargius, hanno condotto un’articolata operazione disposta dalla Compagnia di Quartu Sant’Elena. L’intervento era finalizzato al contrasto dei comportamenti devianti, con particolare attenzione alla movida cittadina.

Nel corso delle attività, cinque soggetti sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti: un 41enne disoccupato residente a Sestu, trovato in possesso di marijuana e cocaina; un 39enne panettiere di Maracalagonis, sorpreso con cocaina; due minorenni, di 17 e 16 anni, colti a Burcei con hashish e marijuana; e un 32enne di origine tunisina, domiciliato a Monastir, trovato in possesso di hashish.

Sempre durante i controlli, un 36enne disoccupato residente a Selargius è stato deferito in stato di libertà perché, fermato a un posto di controllo, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e di un machete, entrambi sequestrati.

Contestualmente, i Carabinieri di Monserrato hanno rintracciato e tratto in arresto una 24enne disoccupata del luogo, destinataria di un’ordinanza di carcerazione emessa dalla Procura di Cagliari per reati contro il patrimonio commessi nel 2019, per i quali dovrà espiare una pena di 2 anni, 3 mesi e 20 giorni di reclusione. La giovane è stata tradotta alla Casa Circondariale di Uta. A Selargius è stato inoltre arrestato un 36enne disoccupato residente in paese, già sottoposto agli arresti domiciliari, a seguito della sostituzione della misura con la custodia in carcere disposta dal Tribunale di Sorveglianza.

L’attività ha compreso anche l’intensificazione dei controlli stradali, con la verifica di 42 veicoli e 63 persone. Sono stati deferiti tre conducenti per guida in stato di ebbrezza: un 24enne di Pontinia (LT), risultato positivo con un tasso alcolemico di 1,11 g/l; un 36enne disoccupato di Settimo San Pietro, trovato con un tasso di 1,30 g/l; e un 39enne disoccupato di Sinnai, con un tasso di 1,90 g/l, la cui auto è stata sequestrata. A Sestu, un 40enne operaio edile è stato sorpreso alla guida senza patente, che gli era stata revocata nel 2021, risultando già sanzionato per analoghe condotte nel 2022 e 2024. L’auto, anche priva di copertura assicurativa, è stata sequestrata.

Infine, nei controlli ai soggetti sottoposti a misure restrittive, sono stati deferiti per evasione un 77enne pensionato di Monserrato, sorpreso fuori dalla propria abitazione nonostante fosse in detenzione domiciliare, e un 24enne disoccupato, anch’egli residente a Monserrato, risultato irreperibile presso il luogo di sottoposizione agli arresti domiciliari.

