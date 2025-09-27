Cagliari-Inter, le formazioni: Pisacane lancia Zé Pedro, confermato Belotti

Tutto pronto all’Unipol Domus per Cagliari-Inter, in programma questa sera alle 20.45. Pisacane lancia Zé Pedro dal primo minuto e propone una difesa a tre, con Obert e Palestra come quinti. In attacco Esposito affianca il gallo Belotti.
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Luperto, Mina, Ze Pedro; Obert, Palestra, Deiola, Adopo, Folorunsho; S. Esposito, Belotti.
All. Pisacane
INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, de Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Thuram.
All. Chivu
Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it